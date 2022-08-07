Результаты Zalaris Norseman Xtreme Triathlon. Норвежец Брейволд обновил рекорд гонки

Zalaris Norseman Xtreme Triathlon считается самым экстремальным и холодным триатлоном в мире. Температура воды колеблется от 11 до 15 градусов, а погода непредсказуема настолько, что в любой момент может пойти снег, даже если минуту назад светило яркое солнце. Велоэтап начинается с 30 км подъема – самого большого за всю трассу, максимальный градиент 7%. Беговой этап относительно других гонок серии – несложный, за исключением финального пятикилометрового подъема в Zombie Hill и следующим за ним восхождением на вершину горы.

С 2020-го года старт Zalaris Norseman Xtreme Triathlon носит статус Чемпионата мира среди экстремальных триатлонов и для участия в нем можно квалифицироваться на другой гонке серии.

Чемпионом 2022 года сегодня стал норвежец Джон Северос Брейволд с результатом 9:23:28 и рекордом соревнований.

В тройке призёров – сплошь норвежцы. Кристиан Гру (9:47:38), бронзовый призер гонки, тоже вышел из пределов предыдущего рекорда. К слову, рекорд трассы держался с 2017 года (9:52:10).

Первая среди девушек – Эйли Прайз со временем 11:47:49. При этом опередила норвежку Кайю Бергвитц-Ларсен почти на полчаса (12:16:40).

Результаты победителей:

мужчины

1. Джон Северос Брейволд (Норвегия) – 9:23:28

2. Кристиан Гру (Норвегия) – 9:47:38

3. Аллан Ховда – 10:02:19

женщины

1. Эйли Прайз (Шотландия) – 11:47:49

2. Кайя Бергвитц-Ларсен (Норвегия) – 12:16:40

3. Ханна Сэич (Великобритания) – 12:21:13

Всего в забеге приняли участие 240 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть здесь.