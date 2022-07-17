Прошел марафон Hardrock 100. Килиан Жорнет установил новый рекорд трассы

15 июля прошел Hardrock 100 – марафон, дистанция которого проходит по горной местности в штате Колорадо, США. Финиш забега – на пике Handies Peak, который располагается на высоте 4 285 метров. Цифру 100 в названии – это длина дистанции в сто миль, что составляет более 160 км.

В этом году был установлен новый рекорд трассы. Испанец Килиан Жорнет преодолел 160-километровую дистанцию за 21 час и 36 минут.

Среди женщин самой скоростной бегуньей Hardrock 100 стала Кортни Доволтер. В этом году девушке хватило 26 часов и 44 минуты, чтобы добраться до финиша.

Ежегодно старт забега начинается в 6 утра в городе Силвертон, который находится в южной части штата Колорадо. 145 участников марафона (таков лимит «Хардрок 100») должны преодолеть дистанцию за 48 часов.

«Хардрок 100» входит в топ самых сложных ультрамарафонов и занимает почетное первое место в США. Добегает до финиша далеко не каждый. Дистанция забега проходит через каменистые подъемы и спуски, а также поля, покрытые валунами. Не самые приятные сюрпризы для участников ежегодно готовит погода: грозы, град, мощные порывы ветра и вовсе не летний холод.

Результаты победителей:

100 миль, мужчины

1. Килиан Жорнет – 21:36:24

2. Франсуа Д’Ане – 21:51:19

3. Дакота Джонс – 23:06:17

100 миль, женщины

1. Кортни Доволтер – 26:44:36

2. Стефани Кейс – 33:52:40

3. Ханна Грин – 34:14:18

Результаты всех участников марафона можно посмотреть на сайте OpenSplitTime.

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