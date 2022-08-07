Дмитрий Голиков поставил новый рекорд серии Caucasus Backyard в гонке Вackyard Ultra KMB

6 августа состоялся Вackyard Ultra KMB – финальный старт в серии Caucasus Backyard Ultra 2022. Событие прошло на территории микрорайона Капельница под Иноземцево (пригород Железноводска, Кавказские Минеральные воды, Ставропольский край). Маршрут проходил по Капельнице и лесополосе вдоль Лермонтовского озера, озер Горько-Соленого и Таркалки.

Вackyard Ultra KMB – это гонка без финиша, получившая признание в мире ультрамарафонов. Правила Backyard просты. Время на преодоление круга (6 706 метров) – 1 час. Участники стартуют в начале каждого часа. Гонка завершится тогда, когда останется всего лишь один участник. Он завершит последний круг. Тех, кто не смог выйти на старт нового круга, ждало исключение (в протоколе DNF).

Дмитрий Голиков – победитель Caucasus Backyard Ultra KMB с результатом 22 круга. Это новый рекорд серии Caucasus Backyard. Виталий Гиголаев завершил 21 круг и не смог закончить последующий из-за травмы. А Сергей Кузин забрал кубок как сильнейший спортсмен по итогам трех событий серии-2022: Backyard Сочи, Цхинвал и КМВ. В общей сложности Кузин набегал 39 кругов.

Среди женщин сильнейшей стала Наталья Булатова. Она получила особый кубок как самая сильная девушка гонки. На сегодняшний день Наталья Булатова – лидер среди девушек в серии Caucasus Backyard Ultra.

Всего в забеге приняли участие 27 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть здесь.