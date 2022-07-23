Результаты White Trail 2022. Победители на 15 км – Осипян и Пичкалева, на 30 км – Пачин и Данилова

23 июля в поселке Бым Кунгурского района прошел первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest. В рамках мероприятия состоялся трейл-ультрамарафон White Trail на дистанциях 8, 15, 30 и 50 км. Со всей России на старт трейла вышли 1000 участников.

Результаты победителей:

8 км, мужчины

1. Александр Антонов – 41:38

2. Филипп Ездаков – 42:00

3. Сергей Югов – 42:38

8 км, женщины

1. Дарья Ятченко – 49:23

2. Екатерина Лучникова – 50:46

3. Анастасия Пачколина – 51:15

15 км, мужчины

1. Эдгар Осипян – 59:04

2. Кирилл Патрушев – 1:01:14

3. Максим Некрасов – 1:01:50

15 км, женщины

1. Татьяна Пичкалева – 1:23:42

2. Евгения Шляпина – 1:26:57

3. Татьяна Кузнецова – 1:29:51

30 км, мужчины

1. Валентин Пачин – 2:18:24

2. Максим Липкин – 2:23:35

3. Владимир Будин – 2:43:33

30 км, женщины

1. Екатерина Данилова – 2:58:54

2. Марина Никулина – 3:09:09

3. Светлана Золотухина – 3:09:37

50 км, мужчины

1. Денис Михеев – 4:15:01

2. Олег Коневских – 4:17:58

3. Артем Аминов – 4:21:55

50 км, женщины

1. Елена Бакшеева – 5:45:05

2. Лариса Ростова – 5:52:06

Всего в трейле приняли участие 377 человек. На дистанцию 8 км вышли 178 человек, на 15 км – 140 человек, на 30 км – 41 человек, на 50 км – 18 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myrace.info.