Результаты Manul Trail 2022. Победители на 12 км – Тарачишников и Черепанова, на 26 км – Кочергин и Лапицкая

С 16 по 18 июля в Горном Алтае состоялись соревнования по горному бегу и трейлраннингу Manul Trail 2022.
Соревнования прошли в Кош-Агачском районе Республики Алтай, на базе визит-центра «Чаган-Бургазы» Национального парка «Сайлюгемский». Визит-центр располагается в урочище Чаган-Бургазы, в 40 км от районного центра села Кош-Агач на высоте 2100 метров над уровнем моря.
На всех дистанциях участники фестиваля стартовали от визит-центра. В субботу прошли забеги Manul Ultra – протяженность трассы 49 км (набор высоты 2200 м), Manul trail – 26 км (+1200 м), Manul sprint – 12 км (+600 м), Manul light – 3 км (+120 м).
Соревновательные дистанции фестиваля проходили через гору Кулунбажи (2787 метров над уровнем моря), вдоль берегов озера Каракуль (2521 м н.у.м.), в окрестностях горы Черная (3431 м н.у.м.).
Результаты победителей:
12 км (Manul sprint), мужчины
1. Валерий Тарачишников – 1:28:17
2. Илья Буньков – 1:40:08
3. Анатолий Чиндакаев – 1:41:11
12 км (Manul sprint), женщины
1. Марина Черепанова – 1:42:00
2. Алия Матюшенко – 1:46:49
3. Екатерина Журавлева – 1:48:15
26 км (Manul trail), мужчины
1. Максим Кочергин – 2:40:37
2. Эдуард Болтовский – 2:54:54
3. Тимур Спирин – 3:00:43
26 км (Manul trail), женщины
1. Светлана Лапицкая – 3:22:47
2. Анастасия Кайгородова – 3:27:50
3. Наталья Кушнарева – 3:53:44
49 км (Manul Ultra), мужчины
1. Дмитрий Ермолов – 7:22:39
2. Антон Мормышев – 8:17:41
3. Александр Остапов – 9:52:43
Всего в трейле приняли участие 64 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь, а фотографии доступны в официальной группе трейла во «Вконтакте» по ссылке.
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