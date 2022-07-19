Результаты Manul Trail 2022. Победители на 12 км – Тарачишников и Черепанова, на 26 км – Кочергин и Лапицкая

С 16 по 18 июля в Горном Алтае состоялись соревнования по горному бегу и трейлраннингу Manul Trail 2022.

Соревнования прошли в Кош-Агачском районе Республики Алтай, на базе визит-центра «Чаган-Бургазы» Национального парка «Сайлюгемский». Визит-центр располагается в урочище Чаган-Бургазы, в 40 км от районного центра села Кош-Агач на высоте 2100 метров над уровнем моря.

На всех дистанциях участники фестиваля стартовали от визит-центра. В субботу прошли забеги Manul Ultra – протяженность трассы 49 км (набор высоты 2200 м), Manul trail – 26 км (+1200 м), Manul sprint – 12 км (+600 м), Manul light – 3 км (+120 м).

Соревновательные дистанции фестиваля проходили через гору Кулунбажи (2787 метров над уровнем моря), вдоль берегов озера Каракуль (2521 м н.у.м.), в окрестностях горы Черная (3431 м н.у.м.).

Результаты победителей:

12 км (Manul sprint), мужчины

1. Валерий Тарачишников – 1:28:17

2. Илья Буньков – 1:40:08

3. Анатолий Чиндакаев – 1:41:11

12 км (Manul sprint), женщины

1. Марина Черепанова – 1:42:00

2. Алия Матюшенко – 1:46:49

3. Екатерина Журавлева – 1:48:15

26 км (Manul trail), мужчины

1. Максим Кочергин – 2:40:37

2. Эдуард Болтовский – 2:54:54

3. Тимур Спирин – 3:00:43

26 км (Manul trail), женщины

1. Светлана Лапицкая – 3:22:47

2. Анастасия Кайгородова – 3:27:50

3. Наталья Кушнарева – 3:53:44

49 км (Manul Ultra), мужчины

1. Дмитрий Ермолов – 7:22:39

2. Антон Мормышев – 8:17:41

3. Александр Остапов – 9:52:43

Всего в трейле приняли участие 64 человека. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть здесь, а фотографии доступны в официальной группе трейла во «Вконтакте» по ссылке.