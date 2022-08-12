Гален Рапп дебютирует в Нью-Йоркском марафоне 6 ноября

Один из лучших бегунов на длинные дистанции в истории США дебютирует на Нью-Йоркском марафоне 2022 года. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Гален Рапп возглавит мужскую гонку, состав которой будет по праву называться сильнейшим в мире. 6 ноября в ней примут участие 13 олимпийцев и 6 национальных рекордсменов.

Рапп участвовал во всех Олимпийских играх с 2008 года, завоевав серебро на дистанции 10 000 метров в Лондоне в 2012 году и бронзу в марафоне в Рио-2016. Он также выиграл Чикагский марафон 2017 года и занял там второе место в прошлом году.

«Я с нетерпением жду своего дебюта на Нью-Йоркском марафоне 2022 года», – сказал Рапп во время интервью. «Это будет мой 12-й марафон. И победа будет очень кстати».

Действующий чемпион Альберт Корир из Кении также выступит на марафоне. В прошлом году он выиграл Нью-Йоркский марафон со временем 2:08:22. Также у Корира есть победы в марафоне на элитных гонках в Хьюстоне, Оттаве и Вене.

Среди других международных звезд на старт выйдут марокканец Мохаммед Эль-Аараби и кениец Эванс Чебет.