Корир, Эль-Аараби и Китата выступят на Нью-Йоркском марафоне осенью

Нью-Йоркский марафон пройдет 6 ноября и соберет более 50 тысяч бегунов.
Альберт Корир выступит на соревнованиях в качестве действующего чемпиона. В прошлом году он одержал победу и пробежал марафон за 2:08:22. Это была его первая победа в гонке серии Abbott World Marathon Majors. Ранее он выиграл Хьюстонский, Оттавский и Венский марафоны.
Занявший второе место в прошлом году марокканец Мохаммед Эль-Аараби, а также занявший второе место в 2018 году и чемпион Лондонского марафона 2020 года эфиопец Шура Китата вместе с кенийцем Эвансом Чебетом также выйдут на старт.
Дебютирует на марафоне в Нью-Йорке Гален Рапп. Американец участвовал во всех Олимпийских играх с 2008 года, завоевав серебро на дистанции 10 000 метров на Играх 2012 года в Лондоне и бронзу в марафоне на Играх 2016 года в Рио. Он выиграл Чикагский марафон в 2017 году и занял там второе место в 2021 году.
Пятикратный олимпийский чемпион Абди Абдирахман, на счету которого шесть финишей в топ-10 Нью-Йорка, проведет свой последний марафон в карьере.
Полный список участников Нью-Йоркского марафона 2022 года
Эванс Чебет
Шура Китата
Даниэль Ду Насименто
Абди Нагейе
Сугуру Осако
Гален Рапп
Тадессе Абрахам
Мохаммед Эль Аараби
Оливье Ирабарута
Тецуя Йороидзака
Леонард Корир
Альберт Корир
Гирма Бекеле Гебре
Скотт Фаубл
Абди Абдирахман
Мэри Хехир
Элькана Кибет
Даниэле Меуччи
Джаред Уорд
Мик Якофано
Рид Фишер
Натан Мартин
Мэтт Льяно
Фрэнк Футселаар
Джонас Хэмптон
Бен Тру
Калеб Керр
Эдвард Малдер
Сэм Геха
Бен Тумер
Мэтт Бакстер
Шадрак Кипчирчир
Джефф Тис
Луис Порту
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