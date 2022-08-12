Корир, Эль-Аараби и Китата выступят на Нью-Йоркском марафоне осенью

Нью-Йоркский марафон пройдет 6 ноября и соберет более 50 тысяч бегунов.

Альберт Корир выступит на соревнованиях в качестве действующего чемпиона. В прошлом году он одержал победу и пробежал марафон за 2:08:22. Это была его первая победа в гонке серии Abbott World Marathon Majors. Ранее он выиграл Хьюстонский, Оттавский и Венский марафоны.

Занявший второе место в прошлом году марокканец Мохаммед Эль-Аараби, а также занявший второе место в 2018 году и чемпион Лондонского марафона 2020 года эфиопец Шура Китата вместе с кенийцем Эвансом Чебетом также выйдут на старт.

Дебютирует на марафоне в Нью-Йорке Гален Рапп. Американец участвовал во всех Олимпийских играх с 2008 года, завоевав серебро на дистанции 10 000 метров на Играх 2012 года в Лондоне и бронзу в марафоне на Играх 2016 года в Рио. Он выиграл Чикагский марафон в 2017 году и занял там второе место в 2021 году.

Пятикратный олимпийский чемпион Абди Абдирахман, на счету которого шесть финишей в топ-10 Нью-Йорка, проведет свой последний марафон в карьере.

Полный список участников Нью-Йоркского марафона 2022 года

Эванс Чебет

Шура Китата

Даниэль Ду Насименто

Абди Нагейе

Сугуру Осако

Гален Рапп

Тадессе Абрахам

Мохаммед Эль Аараби

Оливье Ирабарута

Тецуя Йороидзака

Леонард Корир

Альберт Корир

Гирма Бекеле Гебре

Скотт Фаубл

Абди Абдирахман

Мэри Хехир

Элькана Кибет

Даниэле Меуччи

Джаред Уорд

Мик Якофано

Рид Фишер

Натан Мартин

Мэтт Льяно

Фрэнк Футселаар

Джонас Хэмптон

Бен Тру

Калеб Керр

Эдвард Малдер

Сэм Геха

Бен Тумер

Мэтт Бакстер

Шадрак Кипчирчир

Джефф Тис

Луис Порту