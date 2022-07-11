Результаты «Ночного забега» в Москве 2022. Победители – Адышкин и Жандарова

9 июля состоялся массовый забег от организаторов Московского марафона. Красивая подсветка ночного города и тысячи участников в светящейся экипировке: такую картину можно было наблюдать в ночь с 9 на 10 число в Москве. Маршрут «Ночного забега» проходил по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным, финиш – у стен Большой спортивной арены «Лужники».
«Ночной забег» – единственный массовый забег Москвы, который стартует после захода солнца, в 22:30.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Павел Адышкин – 28:55
2. Дмитрий Неделин – 29:21
3. Искандер Ядгаров – 29:34
10 км, женщины
1. Валерия Жандарова – 33:06
2. Алла Сидорова – 33:10
3. Анна Бойнова – 34:13
Всего в забеге участвовало 6409 человек: 3651 мужчина и 2572 женщины. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте «Бегового сообщества», а фотографии – на Marathon photo (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).
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