Результаты «Ночного забега» в Москве 2022. Победители – Адышкин и Жандарова

9 июля состоялся массовый забег от организаторов Московского марафона. Красивая подсветка ночного города и тысячи участников в светящейся экипировке: такую картину можно было наблюдать в ночь с 9 на 10 число в Москве. Маршрут «Ночного забега» проходил по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным, финиш – у стен Большой спортивной арены «Лужники».

«Ночной забег» – единственный массовый забег Москвы, который стартует после захода солнца, в 22:30.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Павел Адышкин – 28:55

2. Дмитрий Неделин – 29:21

3. Искандер Ядгаров – 29:34

10 км, женщины

1. Валерия Жандарова – 33:06

2. Алла Сидорова – 33:10

3. Анна Бойнова – 34:13

Всего в забеге участвовало 6409 человек: 3651 мужчина и 2572 женщины. Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте «Бегового сообщества», а фотографии – на Marathon photo (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).