Результаты полумарафона «Ростов Великий»

29 мая в Ростове прошел забег «Ростов Великий» на дистанциях 3, 10 и 21,1 км, а также 400 и 800 метров (детские дистанции). Событие омрачилось трагедией: умер опытный бегун Вячеслав Исаков, бежавший дистанцию полумарафона. За несколько метров до финиша ему стало плохо, медики провели реанимационные действия, но спасти уже не смогли. Предварительная причина смерти – сердце, не справившееся с нагрузкой.

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Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Даниил Авдеев – 9:19

2. Дмитрий Алексеев – 9:51

3. Евгений Кривогузов – 10:25

3 км, женщины

1. Марина Поспелова – 10:22

2. Мария Бахина – 11:56

3. Ирина Абрамова – 12:22

10 км, мужчины ⠀ 1. Виталий Швец – 32:22

2. Виталий Логинов – 32:45

3. Сергей Коткин – 33:16

10 км, женщины

1. Евгения Яньшина – 40:17

2. Елизавета Злобина – 41:51

3. Светлана Ермакова – 42:08

21,1 км, мужчины

1. Владимир Лепегин – 01:12:53

2. Дмитрий Спицын – 01:13:49

3. Евгений Толстопятов – 01:13:51

21,1 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 01:19:20

2. Ирина Шумиловская – 01:26:12

3. Анна Озерова – 01:27:42

Всего в забеге приняли участие 1546 человек. Результаты всех участников можно посмотреть здесь.