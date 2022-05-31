Результаты полумарафона «Ростов Великий»

29 мая в Ростове прошел забег «Ростов Великий» на дистанциях 3, 10 и 21,1 км, а также 400 и 800 метров (детские дистанции). Событие омрачилось трагедией: умер опытный бегун Вячеслав Исаков, бежавший дистанцию полумарафона. За несколько метров до финиша ему стало плохо, медики провели реанимационные действия, но спасти уже не смогли. Предварительная причина смерти – сердце, не справившееся с нагрузкой.
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Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Даниил Авдеев – 9:19
2. Дмитрий Алексеев – 9:51
3. Евгений Кривогузов – 10:25
3 км, женщины
1. Марина Поспелова – 10:22
2. Мария Бахина – 11:56
3. Ирина Абрамова – 12:22
10 км, мужчины ⠀ 1. Виталий Швец – 32:22
2. Виталий Логинов – 32:45
3. Сергей Коткин – 33:16
10 км, женщины
1. Евгения Яньшина – 40:17
2. Елизавета Злобина – 41:51
3. Светлана Ермакова – 42:08
21,1 км, мужчины
1. Владимир Лепегин – 01:12:53
2. Дмитрий Спицын – 01:13:49
3. Евгений Толстопятов – 01:13:51
21,1 км, женщины
1. Ирина Шевченко – 01:19:20
2. Ирина Шумиловская – 01:26:12
3. Анна Озерова – 01:27:42
Всего в забеге приняли участие 1546 человек. Результаты всех участников можно посмотреть здесь.
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