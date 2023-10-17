Родионенко о словах Мельниковой про уровень гимнастики в России: «Такие комментарии не от большого ума. Не думаю, что Ангелина имеет право судить»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Кубок России Ангелина Мельникова Гимнастика

Тренер раскритиковала Ангелину Мельникову за слова об уровне гимнастики России.

Ранее олимпийская чемпионка Мельникова заявила: «В России есть две-три гимнастки, которые могут претендовать на уровень чемпионатов Европы и мира, остальные – нет. Сам уровень соревнований в России тоже невысокий».

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. У нас достаточно конкуренции, неслучайно на Кубке России Ангелина была лишь третьей. Такие комментарии не от большого ума.

Мы олимпийские чемпионы в командных соревнованиях. Не индивидуально, а командой! Это особая победа и это о многом говорит. Вот и все», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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3 комментария

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melmi
Сказала бы что главный тренер , который о лидере сборной говорит , что у нее проблемы с извилинами -сама ими не особо располагает
Варится в собственном соку без международных стартов и вспоминать о былых заслугах в Токио-это уровень ?
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Сергей Орлов
Мельникова гораздо умнее и адекватнее замшелой совчины Родионенко.
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Hardy
по фактам Ангелина сказала. и не совковой бабуле решать, кто о чем имеет право судить.
+1
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