Родионенко о словах Мельниковой про уровень гимнастики в России: «Такие комментарии не от большого ума. Не думаю, что Ангелина имеет право судить»

Тренер раскритиковала Ангелину Мельникову за слова об уровне гимнастики России.

Ранее олимпийская чемпионка Мельникова заявила: «В России есть две-три гимнастки, которые могут претендовать на уровень чемпионатов Европы и мира, остальные – нет. Сам уровень соревнований в России тоже невысокий».

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. У нас достаточно конкуренции, неслучайно на Кубке России Ангелина была лишь третьей. Такие комментарии не от большого ума.

Мы олимпийские чемпионы в командных соревнованиях. Не индивидуально, а командой! Это особая победа и это о многом говорит. Вот и все», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.