Художественная гимнастика. «Небесная грация». Борисова победила в ленте и скакалке, Горносько – в обруче и мяче, Кононова – в булавах
Борисова и Горносько победили в отдельных видах на турнире «Небесная грация».
Гимнастки Алина Горносько, Мария Борисова и Ева Кононова одержали победы в отдельных видах многоборья на турнире «Небесная грация в Пекине.
Художественная гимнастика
«Небесная грация»
Пекин, Китай
Обруч
1. Алина Горносько (Беларусь) – 32,150
2. Ева Кононова – 31,600
3. Мария Борисова – 30,100
Мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) – 31,900
2. Виктория Беспалова – 29,000
3. Айбота Ертайкызы (Казахстан) – 28,400
Булавы
1. Ева Кононова – 31,650
2. Мария Борисова – 30,700
3. Николь Леута (Беларусь) – 30,200
Лента
1. Мария Борисова – 32,100
2. Алина Горносько (Беларусь) – 31,900
3. Айбота Ертайкызы (Казахстан) – 29,150
Скакалка
1. Мария Борисова – 29,600
2. Ева Кононова – 28,700
3. Сильва Саргсян (Армения) – 27,150
