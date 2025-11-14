  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Художественная гимнастика. «Небесная грация». Борисова победила в ленте и скакалке, Горносько – в обруче и мяче, Кононова – в булавах
0

Художественная гимнастика. «Небесная грация». Борисова победила в ленте и скакалке, Горносько – в обруче и мяче, Кононова – в булавах

Борисова и Горносько победили в отдельных видах на турнире «Небесная грация».

Гимнастки Алина Горносько, Мария Борисова и Ева Кононова одержали победы в отдельных видах многоборья на турнире «Небесная грация в Пекине. 

Художественная гимнастика

«Небесная грация»

Пекин, Китай

Обруч

1. Алина Горносько (Беларусь) – 32,150

2. Ева Кононова – 31,600

3. Мария Борисова – 30,100

Мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) – 31,900

2. Виктория Беспалова – 29,000

3. Айбота Ертайкызы (Казахстан) – 28,400

Булавы

1. Ева Кононова – 31,650

2. Мария Борисова – 30,700

3. Николь Леута (Беларусь) – 30,200

Лента

1. Мария Борисова – 32,100

2. Алина Горносько (Беларусь) – 31,900

3. Айбота Ертайкызы (Казахстан) – 29,150

Скакалка

1. Мария Борисова – 29,600

2. Ева Кононова – 28,700

3. Сильва Саргсян (Армения) – 27,150

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная Беларуси (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
Виктория Беспалова
logoсборная России (художественная гимнастика)
Сильва Саргсян
Небесная грация
logoАлина Горносько
Ева Кононова
Николь Леута
Айбота Ертайкызы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
вчера, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
вчера, 07:58
Художественная гимнастика. «Небесная грация». Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 2-я, Савинова – первая у юниорок
13 ноября, 14:16
Главные новости
Алина Кабаева: «Художественную гимнастику придумала Россия. Мы должны показывать, куда нужно стремиться»
вчера, 17:43
Российские батутисты Миронов и Андрейко одержали победы на юниорском чемпионате мира
вчера, 07:48
Художественная гимнастика. «Небесная грация». Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 2-я, Савинова – первая у юниорок
13 ноября, 14:16
Лала Крамаренко: «Хочется вернуться побыстрее. Думаю, это будет чемпионат России»
13 ноября, 08:00
Мельникова о Париже-2024: «Когда увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?»
12 ноября, 06:44
Мельникова об отстранении России: «Именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период закалил меня»
12 ноября, 06:38
Путин поздравил Каляндру с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте
11 ноября, 08:06
Ангелина Мельникова будет выступать за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в немецкой Бундеслиге
11 ноября, 06:58
Гимнасты Духно и Каюмова, тренер Суходольский получили нейтральный статус
10 ноября, 20:22
Тренер сборной России по прыжкам на батуте о ЧМ: «Нервозная обстановка сказалась на всей команде, были проблемы с получением нейтральных статусов и виз»
9 ноября, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
вчера, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
вчера, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
вчера, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39