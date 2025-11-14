0

Российские батутисты Миронов и Андрейко одержали победы на юниорском чемпионате мира

Российские батутисты завоевали два золота на юниорском чемпионате мира.

Россияне Артем Миронов и Михаил Андрейко завоевали золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года) в Памплоне (Испания).

Миронов победил в индивидуальных прыжках в возрастной категории 11-12 лет. Серебро завоевал еще один россиянин Тимур Кива.

Андрейко выиграл золото в двойном минитрампе в возрастной категории 13-14 лет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
чемпионат мира среди юниоров
сборная России по прыжкам на батуте
результаты
Прыжки на батуте
сборная России жен (прыжки на батуте)
чемпионат мира по прыжкам на батуте
Михаил Андрейко
Тимур Кива
Артем Миронов
