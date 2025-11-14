Российские батутисты Миронов и Андрейко одержали победы на юниорском чемпионате мира
Российские батутисты завоевали два золота на юниорском чемпионате мира.
Россияне Артем Миронов и Михаил Андрейко завоевали золотые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года) в Памплоне (Испания).
Миронов победил в индивидуальных прыжках в возрастной категории 11-12 лет. Серебро завоевал еще один россиянин Тимур Кива.
Андрейко выиграл золото в двойном минитрампе в возрастной категории 13-14 лет.
