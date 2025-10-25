Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»

Лидия Иванова считает, что Даниел Маринов еще проявит себя в мировой гимнастике.

На чемпионате мира в Джакарте (Индонезия) россиянин Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях. Победил китаец Цзоу Цзинъюань, вторым стал японец Томохару Цуногаи. Еще один россиянин Владислав Поляшов занял шестое место.

«Поздравляю Маринова с бронзой, но у него турнир не очень получился. Соперники были очень сильные, да и он еще не восстановился после травмы плеча. По сути, Маринов был один, кто пытался представить лицо нашей гимнастики. Даниел способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Иванова .