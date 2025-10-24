Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»

Ирина Роднина считает, что победы помогут спортсменам вернуть флаг и гимн.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира в Индонезии: золото в многоборье и опорном прыжке, серебро на брусьях. Она выступала на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Не могу сказать, что удивлена таким результатам. На последней Олимпиаде наши гимнасты прилично выступали. Да, был перерыв несколько лет, тяжело это с чем-либо сравнивать.

Считаю, только так и нужно возвращаться на международную арену, особенно в спорте высших достижений. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .