Денис Аблязин начал тренироваться со сборной России после операции на плече.

Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани, в апреле ему была сделана операция.

«Денис приехал на сбор и тренируется практически наравне со всеми остальными спортсменами.

Сам гимнаст чувствует себя прекрасно, говорит, что у него ничего не болит. Но это настоящий боец.

Хотя упражнения на кольцах он пока не делает, еще рано», – сказала Родионенко.