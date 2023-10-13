Аблязин начал тренироваться со сборной России после операции на плече

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко травмы Денис Аблязин ТАСС Гимнастика

Денис Аблязин начал тренироваться со сборной России после операции на плече.

Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Аблязин травмировал плечо в начале марта на чемпионате России в Казани, в апреле ему была сделана операция.

«Денис приехал на сбор и тренируется практически наравне со всеми остальными спортсменами.

Сам гимнаст чувствует себя прекрасно, говорит, что у него ничего не болит. Но это настоящий боец.

Хотя упражнения на кольцах он пока не делает, еще рано», – сказала Родионенко. 

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