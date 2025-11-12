Мельникова о Париже-2024: «Когда увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?»

  • Спортс
2

Ангелина Мельникова рассказала об эмоциях от пропуска Олимпиады-2024 в Париже.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала об эмоциях от пропуска Олимпиады-2024 в Париже.

– Когда стало ясно, что гимнастки не будут бороться за Париж, что вы чувствовали? Все-таки вы могли бы стать олимпийской чемпионкой.

– Олимпиаду в Париже я не смотрела полностью, только видела отдельные моменты в соцсетях. Париж – город моды, туда съехалось столько звезд!

Олимпийские игры вообще – не просто спортивное событие для спортсмена, но и для человека это яркое мероприятие. Когда я увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?
 
Конечно, я следила за девочками, за их выступлениями и победами. Не скажу, что было грустно – скорее печально. Просто от того, что не было возможности выступить.

– Настраиваетесь на Олимпиаду-2028?

– Нужно дождаться решения конгресса. Конечно, пойти к Олимпийским играм вместе с командой было бы здорово. Но если придется идти в одиночку, через личные лицензии – это уже совсем другой путь, гораздо сложнее. Поэтому конкретные планы буду строить в следующем году, – сказала Мельникова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
