Ангелина Мельникова: «В России есть 2-3 гимнастки, которые могут претендовать на уровень ЧЕ и ЧМ. Сам уровень соревнований в России невысокий»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова Чемпионат мира по спортивной гимнастике чемпионат Европы по спортивной гимнастике Гимнастика

Гимнастка Ангелина Мельникова назвала невысоким уровень соревнований в России.

«Соответствует ли уровень внутренних стартов уровню чемпионата Европы? Нет, конечно. В России есть две-три гимнастки, которые могут претендовать на уровень чемпионатов Европы и мира, остальные – нет.

Сам уровень соревнований в России тоже невысокий. Повторюсь, есть две-три спортсменки, которые борются за пьедестал, и это очень мало. Когда я начинала, помню, что тогда семь-восемь девочек могли бороться за медали», – сказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

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