Ангелина Мельникова: «В России есть 2-3 гимнастки, которые могут претендовать на уровень ЧЕ и ЧМ. Сам уровень соревнований в России невысокий»

Гимнастка Ангелина Мельникова назвала невысоким уровень соревнований в России.

«Соответствует ли уровень внутренних стартов уровню чемпионата Европы? Нет, конечно. В России есть две-три гимнастки, которые могут претендовать на уровень чемпионатов Европы и мира, остальные – нет.

Сам уровень соревнований в России тоже невысокий. Повторюсь, есть две-три спортсменки, которые борются за пьедестал, и это очень мало. Когда я начинала, помню, что тогда семь-восемь девочек могли бороться за медали», – сказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.