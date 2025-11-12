Мельникова об отстранении России: «Именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период закалил меня»

Мельникова рассказала, как на нее повлияло трехлетнее отстранение от турниров.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, как на нее повлияло трехлетнее отстранение от иностранных турниров.

– За эти три с половиной года я поняла, что действительно сильна духом. Конечно, можно было сказать: «Международных стартов нет, у меня уже есть все титулы – пора уходить». Но я не хотела покидать гимнастику.

Я никогда не позволяю себе выходить на помост неготовой или с «полупрограммой» – ведь знаю, что на меня смотрят дети, и я должна быть для них примером. Отчасти именно это и держало меня в спорте. Думаю, пройдет время, и я сама удивлюсь: как я все это выдержала?

– Когда вы вышли на помост, чувствовалось ли, что вы уже другая гимнастка, другой человек?

– За эти три с половиной года изоляции… Не знаю, были ли в спорте похожие случаи, но, наверное, именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период действительно закалил меня – прежде всего морально. И в Джакарте, и на чемпионате мира я выходила с мыслью: нас так долго не было, дайте мне показать, что я подготовила.

– Ирина Роднина сказала, что о периоде отстранения стоило бы снять фильм. Поддерживаете такую идею?

– Согласна с ней. Действительно, важно, чтобы люди знали, через что проходят спортсмены в период изоляции. У нас ведь очень короткий спортивный путь – и каждый старт воспринимается как последний шанс, каждая медаль как особая возможность. А когда тебя просто отстраняют на три с половиной года, в голове только одна мысль: «Что? Все мои шансы улетели в другую сторону?»

– Какой момент был самым тяжелым?

– Было два таких периода.

Первый – когда узнала, что нас отстраняют от международных стартов. Я тогда не понимала, что делать: продолжать заниматься гимнастикой или закончить? Казалось, что карьера ставится на паузу. Зачем рисковать здоровьем, если я только вернулась с чемпионата мира и Олимпийских игр, у меня уже были те самые две-три заветные медали, о которых мечтала. И я думала: есть ли смысл бороться дальше, за награды рангом ниже?

А второй тяжелый момент – травма на Кубке России в 2024 году. Это была первая серьезная травма за очень долгое время, впервые в жизни мне даже наложили гипс. Тогда я подумала: может, это знак, что пора заканчивать? Но оказалось – нет, – сказала Мельникова.