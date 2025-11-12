  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Мельникова об отстранении России: «Именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период закалил меня»
0

Мельникова об отстранении России: «Именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период закалил меня»

Мельникова рассказала, как на нее повлияло трехлетнее отстранение от турниров.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, как на нее повлияло трехлетнее отстранение от иностранных турниров.

– За эти три с половиной года я поняла, что действительно сильна духом. Конечно, можно было сказать: «Международных стартов нет, у меня уже есть все титулы – пора уходить». Но я не хотела покидать гимнастику.

Я никогда не позволяю себе выходить на помост неготовой или с «полупрограммой» – ведь знаю, что на меня смотрят дети, и я должна быть для них примером. Отчасти именно это и держало меня в спорте. Думаю, пройдет время, и я сама удивлюсь: как я все это выдержала?

– Когда вы вышли на помост, чувствовалось ли, что вы уже другая гимнастка, другой человек?

– За эти три с половиной года изоляции… Не знаю, были ли в спорте похожие случаи, но, наверное, именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период действительно закалил меня – прежде всего морально. И в Джакарте, и на чемпионате мира я выходила с мыслью: нас так долго не было, дайте мне показать, что я подготовила.

– Ирина Роднина сказала, что о периоде отстранения стоило бы снять фильм. Поддерживаете такую идею?

– Согласна с ней. Действительно, важно, чтобы люди знали, через что проходят спортсмены в период изоляции. У нас ведь очень короткий спортивный путь – и каждый старт воспринимается как последний шанс, каждая медаль как особая возможность. А когда тебя просто отстраняют на три с половиной года, в голове только одна мысль: «Что? Все мои шансы улетели в другую сторону?»

– Какой момент был самым тяжелым?

– Было два таких периода.

Первый – когда узнала, что нас отстраняют от международных стартов. Я тогда не понимала, что делать: продолжать заниматься гимнастикой или закончить? Казалось, что карьера ставится на паузу. Зачем рисковать здоровьем, если я только вернулась с чемпионата мира и Олимпийских игр, у меня уже были те самые две-три заветные медали, о которых мечтала. И я думала: есть ли смысл бороться дальше, за награды рангом ниже?

А второй тяжелый момент – травма на Кубке России в 2024 году. Это была первая серьезная травма за очень долгое время, впервые в жизни мне даже наложили гипс. Тогда я подумала: может, это знак, что пора заканчивать? Но оказалось – нет, – сказала Мельникова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
logoАнгелина Мельникова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Ангелина Мельникова будет выступать за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в немецкой Бундеслиге
вчера, 06:58
Ангелина Мельникова: «Победа в многоборье на ЧМ — неожиданность. Мы не знали, как нас будут оценивать, нашу гимнастику»
5 ноября, 15:17
Мельникова об отстранении: «Помогло остаться в гимнастике то, что я от нее отвлекалась, пыталась пробовать себя в разных сферах»
5 ноября, 12:58
Главные новости
Мельникова о Париже-2024: «Когда увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?»
сегодня, 06:44
Путин поздравил Каляндру с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте
вчера, 08:06
Ангелина Мельникова будет выступать за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в немецкой Бундеслиге
вчера, 06:58
Гимнасты Духно и Каюмова, тренер Суходольский получили нейтральный статус
10 ноября, 20:22
Тренер сборной России по прыжкам на батуте о ЧМ: «Нервозная обстановка сказалась на всей команде, были проблемы с получением нейтральных статусов и виз»
9 ноября, 19:50
🥈 Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Россияне завоевали серебро в командном многоборье
9 ноября, 17:06
Батутистка Бегим: «До меня все еще никак не может дойти, что я серебряный призер чемпионата мира. Это что-то нереальное»
9 ноября, 10:10
Рыжков о результатах батутистов на ЧМ-2025: «Очень сильно сказывалось отсутствие международных соревнований»
9 ноября, 06:33
Тренер сборной России о победе Каляндры на ЧМ: «Это очень долгожданная медаль именно у женской дорожки. Арина – молодец!»
8 ноября, 20:28
Батутистка Каляндра о победе на ЧМ: «Не могу поверить, что все получилось именно так, как хотелось! Это было моей мечтой»
8 ноября, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
7 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
21 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
11 марта, 17:21