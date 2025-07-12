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Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»

Губерниев оценил разрешение FIG повторно подавать заявки на нейтральный статус.

«FIG поступила правильно, а дорогу осилит идущий. Если что-то не получилось в первый раз, нужно стараться, чтобы получилось в следующий раз. Нужно убеждать иностранных коллег, чтобы допускали российских спортсменов.

У нас прекрасная Федерация гимнастики России во главе с Олегом Белозеровым, отличные спортсмены, есть реальный диалог с международной федерацией. И в этом диалоге мы убеждаем иностранных коллег, объясняем, требуем нас допустить, и нам идут навстречу в гимнастике.

Это прекрасная новость и прекрасное решение FIG! Нужно не опускать руки, бороться за своих спортсменов и подавать заявки на их участие», – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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