Мельникова о словах Родионенко, что она «тренируется с прохладой»: «Это не так, я тренируюсь в полную силу, в которую могу»

Ангелина Мельникова ответила на слова о том, что она «тренируется с прохладой».

Об этом заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко после пятого места гимнастки в многоборье на Кубке России в Сочи.

Сегодня Мельникова стала второй в вольных упражнениях и шестой в упражнениях на бревне.

– Нет, это не так, я тренируюсь в полную силу, в которую могу.

– Почему, на твой взгляд, ей так показалось?

– Не знаю. Может быть, потому что сейчас я не всегда присутствую на сборах, так как у нас нет международных соревнований. На сборах я присутствую только тогда, когда идет подготовка к соревнованиям.

Если говорить про стимул, то, кажется, что у всех профессиональных спортсменов нет стимула: когда тебя не допускают до международной арены, понятное дело, стимула не будет.

– Хватает ли числа внутренних стартов?

– У нас два старта: чемпионат и Кубок. Мне не хватает. Раньше у нас было 7-8 соревнований за год, а сейчас два. Конечно, не хватает. Сделать бы еще один турнир, – сказала олимпийская чемпионка.