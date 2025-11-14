Алина Кабаева: «Художественную гимнастику придумала Россия. Мы должны показывать, куда нужно стремиться»

Кабаева: художественную гимнастику придумала Россия, мы законодатели мод.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева подвела итоги турнира по художественной гимнастике «Небесная грация», который в этом году прошел в Пекине.

— Мы рады, что к нам приехало 30 стран. Очень хороший уровень. У нас опять в этом году скакалка. С каждым разом все лучше и лучше. Правила — прекрасные. Они дают возможность гимнастке раскрыть свой талант, показать наш вид спорта еще более зрелищным, красивым. За счет чего? За счет сложных элементов. В Международной федерации гимнастики тоже есть хорошие и сложные элементы, но они по стоимости чуть-чуть меньше. Поэтому их, на самом деле, и невыгодно брать. А у нас эти элементы стоят дорого, брать их выгодно. Поэтому дети делают, рискуют. И риск оправдан.

— Участницам нравится выполнять сложные элементы. Получается, мы дополняем и усиливаем мировую гимнастику?

— Мы ни с кем не спорим, делаем одно общее дело, развиваем художественную гимнастику. Потому что спорт — это спорт высших достижений. Мы в олимпийской семье. Надеюсь, что, если Международная федерация гимнастики увидит наши наработки, и что-то возьмет в свои правила, мы будем только рады.

— Сомнений нет никаких. Вы сказали, что приехало 30 стран — это еще одна наша огромная победа. Думаю, что с каждым годом география должна расширяться. Общаемся со многими нашими иностранными друзьями, гостями, партнерами, соперниками. И все в восторге.

— Вы сами должны понимать — хочется, чтобы спорт был вне политики. Спорт, культура должны объединять народы. Чем мы и занимаемся.

— Очень здорово, что мы и собираем олимпийских чемпионок. Первая олимпийская победительница Лос-Анджелеса-1984 Лори Фанг. И Барсукова, и Тимошенко. И израильтянка Ашрам приглашена. Считаю, это очень здорово, когда мы показываем миру нашу абсолютную открытость и преемственность поколений.

— Это действительно здорово. И Евгения Канаева тоже здесь. Хочу их поблагодарить за то, что они приезжают пятый год подряд и поддерживают наш турнир, нашу художественную гимнастику.

— Отличительной особенностью турнира является то, что здесь есть «элемент Кабаевой», «элемент Батыршиной». Получается, мы на «Небесной Грации» говорим про истоки. Такое уважение к традициям. Пожалуй, у нас стоит поучиться многим.

— Во-первых, колыбель художественной гимнастики — это Санкт-Петербург. И кто придумал этот вид спорта? Россия! Поэтому мы законодатели мод, как говорится. И мы должны развивать и показывать, на что мы способны, куда нам нужно стремиться. И очень важно, что правила диктуют развитие. И правила «Небесной грации» действительно диктуют развитие. Мы все вместе этим занимаемся, — сказала Кабаева.