«МОК увлекся игрой в политику и совершенно забыл про спорт». Родионенко об отстранении ОКР

Валентина Родионенко заявила, что МОК увлекся игрой в политику и забыл про спорт.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«То, что МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, – это нонсенс. Какое дело МОК до всех этих политических дел? МОК увлекся игрой в политику и совершенно забыл про спорт.

Мы до сих пор не знаем, что такое нейтральный спортсмен и при каких условиях наших атлетов могут допустить до участия в Олимпийских играх. МОК очень давно держит наших спортсменов на крючке. Делает вид, что хочет допустить россиян до Олимпиады, но на самом деле все не так.

Они не хотят, чтобы выступали россияне, и плохо это скрывают», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.