«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике

Анастасия Максимова: каждый предмет художественной гимнастики коварен по‑своему.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, ныне тренер Анастасия Максимова оценила результаты на международном турнире «Небесная грация», который проходит в Пекине.

В четверг россиянка Мария Борисова заняла второе место в многоборье. Победила Алина Горносько из Беларуси, третьей стала россиянка Ева Кононова.

«Мы, конечно, следим за выступлениями соперников, потому что должны знать их возможности и их лидеров. Мы восхищались Алиной Горносько, так же как и нашей Машей Борисовой, которая заняла второе место. Все это было очень интересно.

Что касается предметов, то у меня нет каких‑то предпочтений, и каждый предмет коварен по‑своему. Лента может завязаться, в работе с мячом может вспотеть ладонь и так далее. Нужна предельная внимательность в каждом виде программы», — сказала Максимова.