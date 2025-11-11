Путин поздравил Каляндру с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Путин поздравил Арину Каляндру с золотом ЧМ по прыжкам на батуте.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Арину Каляндру с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

Каляндра выиграла золото в дисциплине «акробатическая дорожка» на турнире, прошедшем в Памплоне.

«Уважаемая Арина Степановна! Поздравляю Вас с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании.

Вы отлично подготовились к этим престижным соревнованиям, продемонстрировали незаурядное мастерство, характер и волю, уверенно опередили сильных, опытных соперниц.

Искренне желаю, чтобы этот триумф вдохновил Вас на покорение новых спортивных вершин. Доброго Вам здоровья, ярких достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.