Путин поздравил Каляндру с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте
Путин поздравил Арину Каляндру с золотом ЧМ по прыжкам на батуте.
Президент РФ Владимир Путин поздравил Арину Каляндру с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте.
Каляндра выиграла золото в дисциплине «акробатическая дорожка» на турнире, прошедшем в Памплоне.
«Уважаемая Арина Степановна! Поздравляю Вас с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании.
Вы отлично подготовились к этим престижным соревнованиям, продемонстрировали незаурядное мастерство, характер и волю, уверенно опередили сильных, опытных соперниц.
Искренне желаю, чтобы этот триумф вдохновил Вас на покорение новых спортивных вершин. Доброго Вам здоровья, ярких достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости