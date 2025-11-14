0

Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»

Чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Горносько высказалась о победе на международном турнире «Небесная грация» в Пекине.

Накануне Горносько заняла первое место в многоборье. Она опередила россиянок Марию Борисову и Еву Кононову, которые заняли второе и третье места соответственно.

«Мне очень приятно победить. Я в третий раз приехала на эти соревнования. Раньше я останавливалась в шаге от победы, но в этот раз постаралась чуть больше!

Этот турнир проходит в конце года, когда сезон уже завершен, все главные старты позади. Чувствуется некое облегчение. Здесь особенные правила, по которым мы в течение года не выступаем. Поэтому неизвестно, что будет! Хотя я довольно опытная спортсменка, но и мне нужно достаточно большое время для подготовки.

Здесь я не гналась за сложностью. Ставила в программы те элементы, которые мне позволяло здоровье. Не скажу, что сделала что‑то невероятное, но я видела глаза болельщиков на трибунах и ощутила отклик на свое выступление. Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта, но здесь на турнире замечательная атмосфера во всем», — заявила Горносько.

