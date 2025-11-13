  • Спортс
  • Художественная гимнастика. «Небесная грация». Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 2-я, Савинова – первая у юниорок
Художественная гимнастика. «Небесная грация». Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 2-я, Савинова – первая у юниорок

Белорусская гимнастка Алина Горносько одержала победу в многоборье на турнире «Небесная грация в Пекине. 

Художественная гимнастика

«Небесная грация»

Пекин, Китай

Многоборье

1. Алина Горносько (Беларусь) – 123,800

2. Мария Борисова (Россия) – 122,900

3. Ева Кононова (Россия) – 119,750

4. Ульяна Янус (Россия) – 119,100

5. Милена Щенятская (Россия) – 118,400

6. Виктория Беспалова (Россия) – 117,800

Юниорки 

Многоборье

1. Ксения Савинова (Россия) – 114,700

2. София Ильтерякова (Россия) – 112,800

3. Елизавета Гераськина (Россия) – 109,600

4. Яна Сакович (Россия) – 107,950

5. Николь Римарачин Диас (Россия) – 107,850

6. Кира Бабкевич (Беларусь) – 106,400

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
