Художественная гимнастика. «Небесная грация». Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 2-я, Савинова – первая у юниорок
Белорусская гимнастка Алина Горносько одержала победу в многоборье на турнире «Небесная грация в Пекине.
Художественная гимнастика
«Небесная грация»
Пекин, Китай
Многоборье
1. Алина Горносько (Беларусь) – 123,800
2. Мария Борисова (Россия) – 122,900
3. Ева Кононова (Россия) – 119,750
4. Ульяна Янус (Россия) – 119,100
5. Милена Щенятская (Россия) – 118,400
6. Виктория Беспалова (Россия) – 117,800
Юниорки
Многоборье
1. Ксения Савинова (Россия) – 114,700
2. София Ильтерякова (Россия) – 112,800
3. Елизавета Гераськина (Россия) – 109,600
4. Яна Сакович (Россия) – 107,950
5. Николь Римарачин Диас (Россия) – 107,850
6. Кира Бабкевич (Беларусь) – 106,400
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
