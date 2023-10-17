Ангелина Мельникова: «Симона Байлс – уникум. Да, ее гимнастика не такая эстетичная, но можно уважать ее и восхищаться сложностью ее программ»
Ангелина Мельникова выразила восхищение американской гимнасткой Симоной Байлс.
В октябре Байлс выиграла четыре золотых медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене. До этого она не выступала на международных соревнованиях с Олимпиады-2020 в Токио.
– Симона Байлс снова побеждает. Она имела терапевтическое исключение, делилась психологическими проблемами, рассказывала о домогательствах. Как ты относишься к ней, к ее истории?
– Я очень восхищаюсь Симоной как спортсменкой, именно с точки зрения того, что она делает и какую гимнастику она показывает. Байлс – уникум. Она делает нереальные вещи, я смотрю на нее и думаю: «Ну как?» Я никогда не вникала в тему ее болезни, никогда не хотела принижать ее гимнастические способности.
– Есть ли у тебя какая-то со стороны зависть к ней из-за ее титулов?
– Абсолютно нет! Я повторюсь, что восхищаюсь ей как спортсменкой – она невероятная. Байлс навсегда войдет в историю как самая уникальная гимнастка. В течение десяти лет подряд на чемпионатах мира Симона всегда побеждала.
– Но после золота Байлс на чемпионате мира старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что на нее смотреть страшно и это безобразие. Получается, ты с ней не согласна?
– Да, не могу согласиться. Во-первых, Симона одна из сильнейших и уникальных гимнасток современности, она, наверное, выиграла все, что можно было. Да, ее гимнастика не такая эстетичная и не такие красивые линии, но можно уважать ее и восхищаться сложностью ее программ.
Она сумела перевернуть мир спортивной гимнастики. Валентине Александровной не нравится ее гимнастика с точки зрения эстетики. Наша российская гимнастка была всегда про эстетику, а американская больше атлетическая, но это тоже гимнастика! – сказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.
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