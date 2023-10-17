Ангелина Мельникова: «Симона Байлс – уникум. Да, ее гимнастика не такая эстетичная, но можно уважать ее и восхищаться сложностью ее программ»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сборная США жен Симона Байлс Ангелина Мельникова Гимнастика

Ангелина Мельникова выразила восхищение американской гимнасткой Симоной Байлс.

В октябре Байлс выиграла четыре золотых медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Антверпене. До этого она не выступала на международных соревнованиях с Олимпиады-2020 в Токио.

– Симона Байлс снова побеждает. Она имела терапевтическое исключение, делилась психологическими проблемами, рассказывала о домогательствах. Как ты относишься к ней, к ее истории?

– Я очень восхищаюсь Симоной как спортсменкой, именно с точки зрения того, что она делает и какую гимнастику она показывает. Байлс – уникум. Она делает нереальные вещи, я смотрю на нее и думаю: «Ну как?» Я никогда не вникала в тему ее болезни, никогда не хотела принижать ее гимнастические способности.

– Есть ли у тебя какая-то со стороны зависть к ней из-за ее титулов?

– Абсолютно нет! Я повторюсь, что восхищаюсь ей как спортсменкой – она невероятная. Байлс навсегда войдет в историю как самая уникальная гимнастка. В течение десяти лет подряд на чемпионатах мира Симона всегда побеждала.

– Но после золота Байлс на чемпионате мира старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что на нее смотреть страшно и это безобразие. Получается, ты с ней не согласна?

– Да, не могу согласиться. Во-первых, Симона одна из сильнейших и уникальных гимнасток современности, она, наверное, выиграла все, что можно было. Да, ее гимнастика не такая эстетичная и не такие красивые линии, но можно уважать ее и восхищаться сложностью ее программ. 

Она сумела перевернуть мир спортивной гимнастики. Валентине Александровной не нравится ее гимнастика с точки зрения эстетики. Наша российская гимнастка была всегда про эстетику, а американская больше атлетическая, но это тоже гимнастика! – сказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

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2 комментария

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не базарь на Тарасенко
Адекватно, зачёт девочке, помню её по той Олимпиаде, уже тогда говорила правильные слова про ту же Байлс
+2
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Anna Morgan
Никогда не была поклонницей Англининой гимнастики, но но какая же она милая, современная и не предвзятая! Радует, когда топовые спортсмены оказываются приятными людьми со своим мнением.
+2
0
+2
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