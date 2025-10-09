Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
Батутистка Анжела Бладцева рассказала, что ее вдохновляет Александра Трусова.
– Спортсмен, которым вы вдохновляетесь.
– Фигуристка Александра Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность.
– А именно из батутистов?
– Китайский батутист Дун Дун, поражает его стабильность.
– Вы верите, что ребята из России в скором времени могут стать чемпионами мира или Европы?
– Думаю, что да, конечно. Со временем мы полноценно вернемся на международную арену, просто на это надо гораздо больше времени, чем хотелось бы, – сказала Бладцева.
