

Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»

Батутистка Анжела Бладцева рассказала, что ее вдохновляет Александра Трусова.

– Спортсмен, которым вы вдохновляетесь.

– Фигуристка Александра Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность.

– А именно из батутистов?

– Китайский батутист Дун Дун, поражает его стабильность.

– Вы верите, что ребята из России в скором времени могут стать чемпионами мира или Европы?

– Думаю, что да, конечно. Со временем мы полноценно вернемся на международную арену, просто на это надо гораздо больше времени, чем хотелось бы, – сказала Бладцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
сборная России жен (прыжки на батуте)
logoДун Дун
logoАнжела Бладцева
Прыжки на батуте
