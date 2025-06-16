Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
Гимнастка Анна Грош рассказала, кто из фигуристок ей больше всего нравится.
Грош – чемпионка Европы-2021 среди юниоров в групповых упражнениях.
– Есть кто-то, кто больше всего нравится в фигурном катании?
– Мне всегда очень нравилась Женя Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Не могу, конечно же, не отметить Алину Загитову. Их конфликт, который недавно прервался.
Я посмотрела интервью Алины с Женей. Интересно, что нас ждет на шоу «Ассоль». Я очень рада, что они помирились, потому что очень много было шумихи вокруг этой темы, – сказала Грош.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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