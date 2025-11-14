Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»

Гимнастка Борисова: надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше.

Чемпионка России по художественной гимнастике Мария Борисова считает, что ей нужно усложнять программу.

Накануне Борисова стала второй в многоборье на турнире «Небесная грация» в Пекине. Победила Алина Горносько из Беларуси.

«Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки. Усложнение нужно. У меня сейчас есть небольшая усталость, но это быстро решается. Я всегда готова выступать и набираться соревновательного опыта», — сказала Борисова.