  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Во Франции два тренера по спортивной гимнастике получили срок за насилие в отношении несовершеннолетних
0

Во Франции два тренера по спортивной гимнастике получили срок за насилие в отношении несовершеннолетних

Суд во Франции приговорил тренера по гимнастике к тюремному сроку в два года.

Суд приговорил тренера крупнейшего спортивного клуба Ниццы «Кавигаль» к двум годам тюремного заключения за насилие и сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.

Его коллега – гражданка Румынии – получила восемь месяцев условного срока. 

45-летний мужчина будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом. Ему пожизненно запрещено работать по специальности, а также заниматься любой профессиональной или волонтерской деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Тренеры возглавляли женскую гимнастическую секцию клуба «Кавигаль». Среди их воспитанниц – победительницы чемпионата Франции. 

Оба тренера отрицали какое-либо неподобающее поведение. В ходе судебного разбирательства им были предъявлены обвинения в нанесении пощечин и ударов, а также в некорректных высказываниях и жестах. Одна из потерпевших также обвинила тренера в сексуальных домогательствах. Все потерпевшие на момент правонарушений были несовершеннолетними.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: L’Equipe
происшествия
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Александр Ткачев: «Уход Народицкого – трагедия. Но абсолютно неправильно, что в его смерти стали огульно обвинять Крамника»
14 ноября, 19:21
Задержан начальник строительного участка после обрушения «Снежкома» в Красногорске
13 ноября, 15:37
Вяльбе о пропавших лыжах Устюгова: «Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке»
13 ноября, 06:46
Главные новости
Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам тура Бундеслиги, заняв первое место
вчера, 19:48
Алина Кабаева: «Художественную гимнастику придумала Россия. Мы должны показывать, куда нужно стремиться»
14 ноября, 17:43
Художественная гимнастика. «Небесная грация». Борисова победила в ленте и скакалке, Горносько – в обруче и мяче, Кононова – в булавах
14 ноября, 13:07
Российские батутисты Миронов и Андрейко одержали победы на юниорском чемпионате мира
14 ноября, 07:48
Художественная гимнастика. «Небесная грация». Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 2-я, Савинова – первая у юниорок
13 ноября, 14:16
Лала Крамаренко: «Хочется вернуться побыстрее. Думаю, это будет чемпионат России»
13 ноября, 08:00
Мельникова о Париже-2024: «Когда увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?»
12 ноября, 06:44
Мельникова об отстранении России: «Именно такие испытания делают спортсмена сильнее. Этот период закалил меня»
12 ноября, 06:38
Путин поздравил Каляндру с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте
11 ноября, 08:06
Ангелина Мельникова будет выступать за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в немецкой Бундеслиге
11 ноября, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39