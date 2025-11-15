Во Франции два тренера по спортивной гимнастике получили срок за насилие в отношении несовершеннолетних

Суд во Франции приговорил тренера по гимнастике к тюремному сроку в два года.

Суд приговорил тренера крупнейшего спортивного клуба Ниццы «Кавигаль» к двум годам тюремного заключения за насилие и сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних.

Его коллега – гражданка Румынии – получила восемь месяцев условного срока.

45-летний мужчина будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом. Ему пожизненно запрещено работать по специальности, а также заниматься любой профессиональной или волонтерской деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Тренеры возглавляли женскую гимнастическую секцию клуба «Кавигаль». Среди их воспитанниц – победительницы чемпионата Франции.

Оба тренера отрицали какое-либо неподобающее поведение. В ходе судебного разбирательства им были предъявлены обвинения в нанесении пощечин и ударов, а также в некорректных высказываниях и жестах. Одна из потерпевших также обвинила тренера в сексуальных домогательствах. Все потерпевшие на момент правонарушений были несовершеннолетними.