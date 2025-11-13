0

Лала Крамаренко: «Хочется вернуться побыстрее. Думаю, это будет чемпионат России»

Гимнастка Лала Крамаренко: думаю, выступлю на чемпионате России.

Чемпионка России и Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала, кода планирует вернуться в спорт.

– Безусловно, хочется вернуться побыстрее. Я думаю, что это будет чемпионат России. Нужно составить программу, выбрать музыку, образы подобрать.

– Подготовка к возвращению идет по плану?

– Идет по плану, восстанавливаюсь, прихожу в форму. Отрабатываем элементы, потому что программа новая. В ней больше артистизма, нужно делать замедления, резкие движения, плавные, и это всё совместить, – сказала Крамаренко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
Лала Крамаренко
