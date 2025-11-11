0

Ангелина Мельникова будет выступать за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в немецкой Бундеслиге

Российская гимнастка Мельникова выступит за клуб немецкой Бундеслиги.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова будет выступать за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в немецкой Бундеслиге.

Очередной тур соревнований пройдет 15 ноября в Эслингене. Сейчас в заявку TSV Tittmoning-Chemnitz включены 12 гимнасток: 8 немок, 2 спортсменки из Австрии, по одной – из Швейцарии и России.

«В среду я вылечу в Германию, чтобы в конце недели выступить за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в бундеслиге», – сказала Мельникова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Женская сборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
