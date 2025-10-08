Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
Батутистка София Аляева рассказала, что наблюдает за Аделией Петросян.
– Ты следишь за какими‑то другими видами спорта?
– Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду.
– Как можешь оценить уровень наших фигуристов?
– Российские фигуристы самые сильные в женском катании. В мужском сложнее, но думаю, что за медали на Олимпиаде можно побороться.
– Как думаешь, когда будет возможно увидеть наших спортсменов под российским флагом и гимном на официальных соревнованиях?
– Думаю, что это разрешится в ближайшее время. Нас уже потихонечку допускают, – сказала Аляева.
