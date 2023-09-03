Спортивная гимнастика. Кубок России. Нагорный, Листунова и Маринов одержали победы, Белявский – 2-й, Мельникова – 6-я
Нагорный, Листунова и Маринов победили на Кубке России по спортивной гимнастике.
Позднее мужчины также разыграют медали на перекладине, а женщины – в вольных упражнениях.
Спортивная гимнастика
ФТ «Сириус»
Мужчины
Опорный прыжок
1. Никита Нагорный – 14,783
2. Даниел Маринов – 14,650
3. Мухаммаджон Якубов – 14,616
Брусья
1. Даниел Маринов – 15,200
2. Давид Белявский – 14,566
3. Никита Нагорный – 14,533
Женщины
Бревно
1. Виктория Листунова – 14,800
2. Злата Осокина – 13,866
3. Екатерина Андреева – 13,300...
6. Ангелина Мельникова – 12,666
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