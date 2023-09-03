Спортивная гимнастика. Кубок России. Нагорный, Листунова и Маринов одержали победы, Белявский – 2-й, Мельникова – 6-я

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Кубок России Давид Белявский Ангелина Мельникова Никита Нагорный Виктория Листунова Мухаммаджон Якубов Даниел Маринов Злата Осокина Екатерина Андреева Гимнастика

Нагорный, Листунова и Маринов победили на Кубке России по спортивной гимнастике.

Позднее мужчины также разыграют медали на  перекладине, а женщины – в вольных упражнениях.

Спортивная гимнастика

Кубок России

ФТ «Сириус»

Мужчины

Опорный прыжок

1. Никита Нагорный – 14,783

2. Даниел Маринов – 14,650

3. Мухаммаджон Якубов – 14,616

Брусья

1. Даниел Маринов – 15,200

2. Давид Белявский – 14,566

3. Никита Нагорный – 14,533

Женщины

Бревно

1. Виктория Листунова – 14,800

2. Злата Осокина – 13,866

3. Екатерина Андреева – 13,300...

6. Ангелина Мельникова – 12,666

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