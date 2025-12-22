«Лион» арендует Эндрика у «Реала» до июня за 1 млн евро без права выкупа (L’Equipe)
«Лион» договорился с «Реалом» об аренде Эндрика.
Нападающий «Реала» Эндрик проведет вторую часть сезона в «Лионе».
Клубы договорились о трансфере 19-летнего футболиста на правах аренды до июня без права выкупа, сообщает L’Equipe.
«Лион» выплатит «Реалу» 1 миллион евро и возьмет на себя 50% обязательств по зарплате Эндрика. Контракт будет подписан в ближайшие два дня.
Ожидается, что Эндрик прибудет в расположение «Лиона» к возобновлению тренировок – 29 декабря. Однако официально трансфер состоится лишь после открытия трансферного окна 1 января, в связи с чем бразилец не сможет сыграть против «Монако» в первом матче после зимней паузы, если Профессиональная футбольная лига не сделает исключение. Отмечается, что в настоящее время «Лион» работает над решением этой проблемы.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...46632 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости