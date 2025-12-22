Ямаль запустил свой канал на YouTube и выложил видео с экскурсией по своему дому. На вингера «Барсы» в первый день подписались более 200 тысяч человек
Ламин Ямаль запустил свой ютуб-канал.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль начал вести блог на YouTube.
На момент публикации новости канал 18-летнего футболиста насчитывает 200 тысяч подписчиков.
В своем первом видео Ямаль провел экскурсию по своему дому, за 5 часов ролик посмотрели более 611 тысяч раз. Отметим, что в ролике Ламин появляется в кадре в футболке сборной Колумбии с фамилией Луиса Диаса.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Ламина Ямаля
