  • Ямаль запустил свой канал на YouTube и выложил видео с экскурсией по своему дому. На вингера «Барсы» в первый день подписались более 200 тысяч человек
Ламин Ямаль запустил свой ютуб-канал.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль начал вести блог на YouTube.

На момент публикации новости канал 18-летнего футболиста насчитывает 200 тысяч подписчиков.

В своем первом видео Ямаль провел экскурсию по своему дому, за 5 часов ролик посмотрели более 611 тысяч раз. Отметим, что в ролике Ламин появляется в кадре в футболке сборной Колумбии с фамилией Луиса Диаса.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Ламина Ямаля
