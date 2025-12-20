0

Песков о сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Браво, это здорово. Шикарно!»

Песков о 4 сэйвах Сафонова: браво!.

Дмитрий Песков был впечатлен четырьмя сэйвами Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

«Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!» – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков добавил, что команда «правильно делает», поддерживая российского голкипера.

Сафонов сломал руку в матче с «Фламенго», где отбил 4 пенальти. Вратарь «ПСЖ» пропустит минимум 3-4 недели

