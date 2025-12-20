Песков о сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Браво, это здорово. Шикарно!»
Песков о 4 сэйвах Сафонова: браво!.
Дмитрий Песков был впечатлен четырьмя сэйвами Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
«Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!» – заявил пресс-секретарь президента РФ.
Также Песков добавил, что команда «правильно делает», поддерживая российского голкипера.
Сафонов сломал руку в матче с «Фламенго», где отбил 4 пенальти. Вратарь «ПСЖ» пропустит минимум 3-4 недели
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36486 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости