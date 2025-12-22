  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия бана. РФС поддержит Кержакова в случае переговоров с немцами о переписывании авторства гола Германии («Mash на спорте»)
39

Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия бана. РФС поддержит Кержакова в случае переговоров с немцами о переписывании авторства гола Германии («Mash на спорте»)

Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия санкций.

Артем Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия санкций и возвращения России на международную арену, несмотря на то, что ФИФА признала Александра Кержакова автором гола в ворота Германии в 2005 году.

Телеграм-канал «Mash на спорте» со ссылкой источник, близкий к ситуации, сообщает, что в РФС согласны записать гол из товарищеского матча сборных России и Германии на Кержакова вместо Андрея Аршавина.

Однако роль Российского футбольного союза в этом вопросе не первостепенна, так как организатором игры, завершившейся вничью (2:2), был Немецкий футбольный союз, и переписать протокол матча может только он.

При этом в случае переговоров, которые пока затруднены из-за политической ситуации в мире, РФС будет поддерживать Кержакова, чтобы он сравнялся по голам с Дзюбой. Сейчас у форварда «Акрона» 31 мяч за сборную, у бывшего нападающего «Зенита» – 30.

Кержаков догнал Дзюбу по голам за сборную – похоже, ФИФА перепишет тот мяч Германии-2005!

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45251 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
logoАлександр Кержаков
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЗенит
logoФИФА
logoСборная России по футболу
logoРФС
рекорды
logoСборная Германии по футболу
logoНемецкий футбольный союз
Политика
товарищеские матчи (сборные)
logoАндрей Аршавин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кержаков догнал Дзюбу по голам за сборную – похоже, ФИФА перепишет тот мяч Германии-2005!
вчера, 17:15
Агент Дзюбы о голе Кержакова Германии: «Александр решил заняться хайпом, когда его не назначили в «Урал». Пока это вбросы – призываю обнародовать бумаги ФИФА и понять позицию РФС»
вчера, 14:38
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
вчера, 09:14
РФС о голе Кержакова Германии в 2005-м: «Вопрос в компетенции организатора встречи, а им был Немецкий футбольный союз. Чтобы объявить решение, нужно вносить изменения в протокол»
20 декабря, 16:19
Кержаков о переписанном на него голе: «Не сомневался, что в ФИФА работают люди, разбирающиеся в футболе. Хочу весной отыграть весь матч за сборную»
20 декабря, 14:34
Главные новости
Грилиш выращивает овощи, играет в гольф и теннис и ловит рыбу в озере в своем поместье. Особняк хавбека «Эвертона» в Чешире стоит 5,6 млн фунтов
14 минут назад
«Наполи» vs «Болонья»: финал Суперкубка Италии уже сегодня! Забирайте фрибет 7777 рублей и делайте ставку
29 минут назадРеклама
Газзаев может получить пост руководителя в «Динамо». Его кандидатуру предлагает консультативный совет (Иван Карпов)
35 минут назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Дали понимание, что все переносят на следующий сезон. Я сделал все, что мог. Нет команды на продвижение законопроекта»
44 минуты назад
Бруну может пропустить минимум месяц. У капитана «МЮ» повреждение мягких тканей (The Telegraph)
50 минут назад
Орлов о «Спартаке»: «Удивлен, как Романцев и Аленичев не в клубе. «Лукойл», не понимаете, что это ваш мозговой центр? Посмотрите на «Баварию» – экс-футболисты не дадут просчета»
58 минут назад
Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 6-я, Германия- 9-я
сегодня, 11:25
Насколько длинные комментарии вы оставляете на Спортсе’’? Делимся статистикой в Итогах года
сегодня, 11:00
Сергей Кирьяков: «Спартак» и «Динамо» смотрят на Запад, кого-то приглашают все время – таков наш футбол. Другие соблюдают традиции – Зырянов в «Зените», в ЦСКА не пустят абы кого»
сегодня, 10:50
58-летний Миура начнет 41-й сезон в профессиональной карьере. Самый возрастной футболист мира сыграет за «Фукусима Юнайтед» в 3-м дивизионе
сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бензема купил картину Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины»: «Добро пожаловать домой»
10 минут назадФото
Стивен Джеррард: «Если «Ливерпулю» понадобится моя помощь – я рядом. Но не хочу увольнения Слота, а хочу, чтобы он все исправил, изменил ситуацию»
13 минут назад
Рой Кин: «МЮ» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. В команде много футболистов, которые делают недостаточно. Халтурят, рискуют. Рад, что их наказывают»
28 минут назад
Уэйн Руни: «Дьокереш делает больше, чем вы видите. Он важен для «Арсенала», его работа помогает другим. Просто Виктор не забил столько, сколько от него ожидают»
сегодня, 11:18
«Американцы проснутся и допустят Россию до ЧМ-2026. Все же зависит от переговоров двух стран». Валерий Овчинников об отстранении РФ
сегодня, 11:13
Батраков о российском костяке «Локомотива»: «Показываем, что можем конкурировать с клубами, где больше половины иностранцев»
сегодня, 11:02
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей. Форвард «Торпедо» писал про футбол в заключении, курение и радиорепортаж дерби со «Спартаком»
сегодня, 10:46Фото
«Возглавить «Спартак» уже давно пора российскому тренеру. Но на данном этапе будет иностранец. Новостей нет – это говорит о непростой ситуации». Гунько о красно-белых
сегодня, 10:40
Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»
сегодня, 10:08
Виктор Гусев о «Динамо»: «Оставьте Ролана Гусева, дайте время. Он очень достойный специалист – у него есть задатки, хорошая статистика»
сегодня, 09:59