Гвардиола пригрозил исключить из состава «Ман Сити» тех, кто вернется с лишним весом после паузы на Рождество: «Проконтролирую, сколько килограммов они набрали»

Пеп Гвардиола взвесил игроков «Манчестер Сити» перед паузой на Рождество.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола предупредил игроков, что если они переедят во время паузы на Рождество, то их могут исключить из состава на следующий матч против «Ноттингем Форест».

После победы над «Вест Хэмом» (3:0) Гвардиола рассказал, что каждый футболист прошел взвешивание в пятницу. Повторное взвешивание пройдет 25 декабря, когда команда вернется к тренировкам перед игрой, запланированной на 27 декабря.

Каждый игрок прошел взвешивание в пятницу. Они вернутся 25-го, и я проконтролирую, сколько килограммов они набрали. Я хочу посмотреть, в каком состоянии они будут после трех дней отдыха. Они могут есть, но я хочу контролировать их.

Мне нужно сформировать состав на игру против «Ноттингем Форест». Представьте себе игрока, который сейчас в идеальной форме, но приедет с тремя килограммами лишнего веса. Он останется в Манчестере, на игру он не поедет», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, отставая на два очка от лидирующего «Арсенала».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
