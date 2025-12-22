Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»

Жирков о бане России: не думаю, что РФ будут десятилетиями держать вне турниров.

Бывший футболист ЦСКА , «Челси», «Зенита » и сборной России Юрий Жирков верит, что российские клубы и сборные скоро могут вернуть на международную арену.

«В ближайшем будущем возможно возвращение наших клубов и сборной на международную арену. Не думаю, что нашу страну будут десятилетиями держать вне турниров.

Сейчас трудно говорить о готовности, потому что нам не с чем сравнить. У нас только сборная играет товарищеские игры, но не думаю, что это показатель», – сказал Жирков.

