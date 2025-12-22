  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»
3

Жирков о бане России: «Не будут нашу страну десятилетиями держать вне турниров, в ближайшем будущем возможно возвращение. Товарищеские игры – не показатель готовности»

Жирков о бане России: не думаю, что РФ будут десятилетиями держать вне турниров.

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков верит, что российские клубы и сборные скоро могут вернуть на международную арену.

«В ближайшем будущем возможно возвращение наших клубов и сборной на международную арену. Не думаю, что нашу страну будут десятилетиями держать вне турниров.

Сейчас трудно говорить о готовности, потому что нам не с чем сравнить. У нас только сборная играет товарищеские игры, но не думаю, что это показатель», – сказал Жирков.

Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44897 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoСборная России по футболу
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
отстранение и возвращение России
logoЗенит
logoЦСКА
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жирков о работе тренером: «Никуда не зовут, не могу же я сам устроиться. Может, с «Детройта» наберут»
16 декабря, 20:31
Жирков о Великой Отечественной войне: «СССР все вывез на себе. Советский Союз все равно бы победил, если бы не было помощи американцев и британцев, во многих лекциях так говорят»
9 октября, 10:57
Жиркова штрафовали за курение кальяна в сборной: «Один раз у меня в номере сработала сигнализация. Больше я не брал его с собой»
22 сентября, 11:55
Жирков о получении лицензии тренера: «Все было сложным – ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Пока предложений нет»
22 августа, 06:37
Главные новости
Спортс’’ выпустил журнал с итогами года. Вы уже можете его заказать
28 минут назад
Экс-президент «Барсы» Росель заявил, что познакомился с Негрейрой в 2003-м – в первый срок Лапорты в клубе. Нынешний президент клуба говорил, что не был знаком с Хосе Марией
33 минуты назад
Винисиус спокоен, несмотря на свист фанатов. Вингер «Реала» полагает, что проявит свои лучшие качества во второй части сезона (As)
сегодня, 09:22
Романов включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Спартака» – Барко. Также он назвал Кордобу, Глушенкова, Головина и Батракова
сегодня, 09:09
Миятович требует продать Винисиуса, если он не продлит контракт: «Нельзя позволять игроку или агентам контролировать клуб. «Реал» должен быть на первом месте, побеждать и без него будут»
сегодня, 08:40
Хохлов о том, что отсудил 65 млн у фэйсбука: «Деньги вряд ли увижу – главный офис в США, платить никто не собирается. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону»
сегодня, 08:26
Кубок Африки. Мали сыграет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
сегодня, 07:06
Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
сегодня, 06:38
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:15
«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Тихонов, Анюков, Каряка, Колодин, Сергеев – в символической сборной «Крыльев» за последние 25 лет по версии болельщиков
4 минуты назадФото
Гвардиола пригрозил исключить из состава «Ман Сити» тех, кто вернется с лишним весом после паузы на Рождество: «Игроки могут есть, но я хочу контролировать их»
16 минут назад
Виктор Гусев о «Динамо»: «Оставьте Ролана Гусева, дайте время. Он очень достойный специалист – у него есть задатки, хорошая статистика»
24 минуты назад
Капитан «Зенита-2» Столбов пройдет сборы с «Пари НН» и после них подпишет контракт (Иван Карпов)
51 минуту назад
Пике – судье в перерыве матча «Андорры» с «Депортиво»: «Легко судить против слабых команд». Владельца удерживали другие члены клуба Сегунды
сегодня, 08:58
Девушку хавбека «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки. Виновница скрылась с места аварии, но позже была задержана
сегодня, 08:17
Комбаров о «Спартаке»: «Когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам»
сегодня, 07:58
Батраков об отказе от перехода в саудовский клуб: «Хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе»
сегодня, 07:45
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Эспаньола»
сегодня, 07:32
Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»
сегодня, 07:24