Сенников о переписанном ФИФА на Кержакова голе: «Александр тоже достоин быть лучшим бомбардиром»

Сенников: Кержаков тоже достоин быть лучшим бомбардиром сборной.

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил решение ФИФА переписать гол Андрея Аршавина на Александра Кержакова в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

Таким образом, Артем Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную России. И у него, и у Кержакова по 31 мячу.

– Как относитесь к решению ФИФА о матче, который прошел 20 лет назад?

– Там видно, что мяч не пересек линию. Если бы в то время был ВАР, момент был бы пересмотрен. Скажем так, по совокупности действий, по инициативе – возможно, поэтому приняли решение переписать гол.

– Что скажете насчет позиции Аршавина. Андрей не согласился с решением ФИФА и заявил, что гол его?

– Аршавин и забил этот гол. Он все сделал для этого. А чисто технически видно, что мяч не пересек линию.

– А как вам позиция Кержакова? Он заявлял, что это ему не особо важно, а когда узнал о решении ФИФА, первым делом написал в РФС.

– Это его право. Я считаю, что Кержаков тоже достоин быть лучшим бомбардиром. Ничего страшного в этом нет, – сказал Сенников.