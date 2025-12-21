Родриго должны были удалять после фола на Маркао из «Севильи», считает экс-судья Итурральде: «Игрок «Реала» втыкается в него шипами. Учитывая, что у него уже была желтая – это вторая»
Родриго должны были удалять в игре с «Севильей», считает Итурральде.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал» должен был остаться в меньшинстве против «Севильи».
Незадолго до перерыва вингер «сливочных» Родриго пнул защитника «Севильи» Маркао Тейшейру, после чего наступил тому в область ахиллова сухожилия. Главный судья Алехандро Муньис не стал наказывать бразильца, уже имевшего желтую карточку за симуляцию.
«Родриго втыкается шипами, так что его нужно было наказывать. Это желтая карточка, а с учетом того, что у него уже была одна – значит, вторая», – сказал Итурральде.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
