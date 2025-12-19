Зырянов о «Зените»: «Есть недовольство и игрой, и местом. Постараемся исправиться, потенциал есть. У нас есть футболисты, которые еще не до конца раскрылись»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сказал, что есть недовольство игрой команды.

«Есть некое недовольство и игрой, и местом, где находимся. Но во второй части чемпионата постараемся исправиться. Потенциал есть. У нас есть футболисты, которые еще не до конца раскрылись. Мы ждем, что они раскроются», – сказал Зырянов.

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в Мир РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» – одно очко.