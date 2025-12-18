Кафанов о Сафонове: «Можно добавить «Супергерой России» к заголовкам. Матвею хватило 4 матча, чтобы о нем заговорили во всем мире. Он уже стал первым номером в «ПСЖ»

  • Спортс
5

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов доказал, что должен быть основным голкипером «ПСЖ».

26-летний вратарь отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд. Матвей выиграл шестой трофей в карьере – все с парижанами.

– В заголовках пишут: «Супергерой Парижа». Сюда можно добавить: «Супергерой России». После такого матча не вижу смысла разбирать какие-то отдельные моменты основного времени матча, потому что судьба трофея решалась в серии пенальти. Это был финал Межконтинентального кубка, и наш вратарь его выиграл.

– Это его четвертая игра за «ПСЖ» подряд. О чем это говорит?

– Матвею хватило всего четыре матча, чтобы о нем заговорили во всем мире и признали его на сегодняшний день первым номером парижан.

– Можно теперь сказать, что у «ПСЖ» не один, а два сильных вратаря – не только Шевалье, но и Сафонов?

– Безусловно, на сегодняшний день у парижан два сильных «первых номера». Но разница в том, что у Шевалье было немало ошибок, а Матвей все матчи отыграл на очень высоком уровне.

– Вы верите, что Сафонов сейчас может стать «первым номером» «ПСЖ»?

– Он уже им стал, – заявил Кафанов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
