  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первый тренер Сафонова: «Он обошел Акинфеева по достижениям, завоевал все титулы. Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет. Никто из наших игроков с ним не сравнится»
5

Первый тренер Сафонова: «Он обошел Акинфеева по достижениям, завоевал все титулы. Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет. Никто из наших игроков с ним не сравнится»

Первый тренер Сафонова: Матвей уже обошел Акинфеева, он лучший вратарь России.

Алексей Чистяков, первый тренер Матвея Сафонова заявил, что вратарь «ПСЖ» превзошел Игоря Акинфеева из ЦСКА своими достижениями.

Вчера парижане обыграли «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). В послематчевой серии пенальти россиянин отразил четыре 11-метровых удара.

«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь.

Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в «ПСЖ».

На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошел Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», – сказал Чистяков.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...22239 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
сегодня, 11:12
«Сафонова вторым Яшиным можно назвать. Настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра». Бышовец про Матвея и четыре отбитых пенальти
сегодня, 10:28
Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»
сегодня, 07:31
Венгер после победы «ПСЖ»: «Сафонов – потрясающий! Он обладает топовыми качествами. Ему нужно играть больше»
сегодня, 02:01
Главные новости
Депутат Миронов: «Сафонов достоин звания ЗМС! Что с лицом, господа русофобы? Еще один мощный удар по железному занавесу, которым хотят отгородить нашу страну и спорт. Вперед, Россия!»
3 минуты назад
Бруну о Роналду в сборной: «Люди думают, что мы играем лучше без него, более свободно и гибко. Если так, это отчасти наша вина. Криштиану остается игроком очень высокого уровня в штрафной»
23 минуты назад
Суд отказал Промесу в отмене предварительного заключения. Экс-игрок «Спартака» просил о досрочном освобождении из-за необходимости заботиться о пяти несовершеннолетних детях
29 минут назад
Ирригатор, патчи и планшет. Кому из звезд футбола Дед Мороз собрал такой подарок?
28 минут назадТесты и игры
Глава КДК о расизме: «Кордоба не обращался к делегату матча с ЦСКА, судьям, капитану и официальным лицам «Краснодара». Все арбитры сказали, что оскорблений от Вильягры не слышали»
36 минут назад
Депутат Журова про Сафонова: «Украинцам остается только «блюрить» его квадратиками во время матчей «ПСЖ» – как в Саудовской Аравии легкоатлеток. Что им еще делать?»
46 минут назад
КДК прекратил дело о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА: «Кордоба и Вильягра готовы примириться. Доказательства о дисциплинарном нарушении отсутствуют»
55 минут назад
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорбления. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил то, что ему приписывают»
сегодня, 11:24
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
сегодня, 11:12
«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)
сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Талалаев – парень незаурядный, я его с Лобановским сравниваю. Они школы с золотой медалью закончили – это люди другого мышления, не гуманитарии»
14 минут назад
Мендеш о Дембеле против «Фламенго»: «Это не его день, он был не в лучшей форме. «ПСЖ» был рядом – если футболист играет плохо, команда готова поддержать его»
37 минут назад
«Головин – самый сильный российский футболист. У него безграничный талант от бога, может играть больше и лучше». Тренер юношеской сборной России Аксенов о хавбеке «Монако»
52 минуты назад
Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
сегодня, 11:27
Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
сегодня, 11:08
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
сегодня, 10:59
«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
сегодня, 10:33
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
сегодня, 10:15Фото
«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
сегодня, 09:59Фото
Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
сегодня, 09:54