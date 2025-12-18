Первый тренер Сафонова: «Он обошел Акинфеева по достижениям, завоевал все титулы. Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет. Никто из наших игроков с ним не сравнится»

Первый тренер Сафонова: Матвей уже обошел Акинфеева, он лучший вратарь России.

Алексей Чистяков, первый тренер Матвея Сафонова заявил, что вратарь «ПСЖ» превзошел Игоря Акинфеева из ЦСКА своими достижениями.

Вчера парижане обыграли «Фламенго » в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). В послематчевой серии пенальти россиянин отразил четыре 11-метровых удара.

«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь.

Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в «ПСЖ ».

На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошел Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», – сказал Чистяков.