Глава РФС Дюков о Сафонове: «Матвей показал, что игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом!»

Дюков: Сафонов показал, что игрок из РПЛ, может быть лучшим на высшем уровне.

Президент РФС Александр Дюков поздравил Матвея Сафонова с завоеванием Межконтинентального кубка ФИФА.

Российский вратарь «ПСЖ » стал обладателем трофея, сделав четыре сэйва подряд в серии пенальти против «Фламенго » (1:1, 2:1 пен.)

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира! Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба.

Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом!» – сказал Дюков.