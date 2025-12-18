  • Спортс
4

Глава РФС Дюков о Сафонове: «Матвей показал, что игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом!»

Президент РФС Александр Дюков поздравил Матвея Сафонова с завоеванием Межконтинентального кубка ФИФА.

Российский вратарь «ПСЖ» стал обладателем трофея, сделав четыре сэйва подряд в серии пенальти против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.)

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира! Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба.

Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом!» – сказал Дюков.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...24515 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
