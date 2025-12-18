  • Спортс
  Экс-защитник «ПСЖ» Рош о финале с «Фламенго»: «Заир-Эмери – лучший игрок. Сафонов не внес вклад в основное время, он специалист по пенальти. Его исключение из старта вызовет дискуссию»
Экс-защитник «ПСЖ» Рош о финале с «Фламенго»: «Заир-Эмери – лучший игрок. Сафонов не внес вклад в основное время, он специалист по пенальти. Его исключение из старта вызовет дискуссию»

Ален Рош: исключение Сафонова из старта «ПСЖ» вызовет дискуссию.

Бывший защитник «ПСЖ» Ален Рош считает Уоррена Заир-Эмери, а не Матвея Сафонова лучшим игроком матча с «Фламенго».

Вчера французы обыграли бразильцев в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.). В послематчевой серии пенальти российский вратарь отразил четыре 11-метровых удара.

– Почему «ПСЖ» не хватало интенсивности?

– Возможно, это усталость. Я видел, как Невеш в конце матча опустил руки на колени, и команда выглядела менее стройной. Они не вернули ту командную игру, что была в прошлом году. Не знаю, можно ли выигрывать в таком режиме в каждом сезоне. Луис Энрике заменил всех трех нападающих, это чем-то говорит. Мы еще не видели хорошую версию Дембеле, он возвращается после травмы. Он не попадал в створ ворот, включая пенальти. В этом сезоне он сыграл всего 12 матчей (на самом деле 13 – Спортс’‘), ему нужно играть регулярно, чтобы вновь почувствовать игру. Надеюсь, мы увидим Дембеле последних шести месяцев, а не первых шести. Но он должен взять на себя ответственность за все, что с ним произошло, и вернуться в игру. Лучшим игроком матча, на мой взгляд, является Заир-Эмери.

– А не Сафонов?

– Он специалист по пенальти. Он не внес вклад в игру на протяжении матча. Четыре из пяти – это, должно быть, очень редкое явление. Сейчас он не понимает, почему его исключили из стартового состава: он заслужил свое место еще на несколько недель. За те матчи, которые он сыграл, у него не было ни одной плохой игры. Шевалье пропустил три матча, поэтому, я думаю, он и не вышел на поле, но исключить Сафонова сейчас было бы очень сложно. Это вызовет дискуссию, и только Луис Энрике сможет принять решение, – сказал Рош.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...23985 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
