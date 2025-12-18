Канчельскис про британский паспорт: «Могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Разговоры о запрете двойного гражданства не слишком интересны»

Канчельскис про британский паспорт: могу хоть сейчас поехать в любую страну мира.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о наличии у него британского паспорта.

Канчельскис, также игравший за «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон» и «Рейнджерс», недавно побывал в Англии.

– У вас ведь есть британский паспорт. Насколько он ценен для вас сейчас?

– Есть очевидное преимущество: могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Рад, что мне не нужно ждать получения визы в определенные страны.

– Не так давно в России обсуждалась инициатива запрета двойного гражданства. Согласились бы отказаться от британского паспорта в пользу российского?

– По конституции нельзя изъять паспорт, который был выдан гражданину. Разговоры о запрете двойного гражданства – уже второй вопрос. Не слишком интересно, что обсуждают по этому поводу, – сказал Канчельскис.

