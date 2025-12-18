  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья – в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска – тренеру, Роналду – лучшему футболисту Ближнего Востока
0

Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья – в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска – тренеру, Роналду – лучшему футболисту Ближнего Востока

Названы финалисты премии Globe Soccer Awards во всех категориях.

Финалистами премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший игрок года» стали: Усман Дембеле, Витинья (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).

В номинации «Лучший тренер года» представлены: Хаби Алонсо («Реал»), Микель АртетаАрсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).

За звание «Лучший игрок на Ближнем Востоке» поборются: Карим БенземаАль-Иттихад»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На награду лучшему молодому игроку года претендуют: Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Номинанты на награду лучшему нападающему – Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).

На приз лучшему полузащитнику года номинированы: Джуд Беллингем («Реал»), Витинья, Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).

 На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль», «ПСЖ».

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...19783 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Globe Soccer Awards в X
Globe Soccer Awards
logoФламенго
logoЛамин Ямаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛиверпуль
рейтинги
logoЛа Лига
logoПау Кубарси
logoБарселона
logoАль-Ахли Джидда
logoКриштиану Роналду
logoЛуис Энрике
logoЖоау Невеш
logoКилиан Мбаппе
logoлига 1 Франция
logoЧелси
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoХаби Алонсо
logoХвича Кварацхелия
logoПедри
logoМикель Артета
logoАль-Иттихад Джидда
logoЭнцо Мареска
logoУсман Дембеле
logoКенан Йылдыз
logoЮвентус
logoАрсенал
logoДжуд Беллингем
logoКарим Бензема
logoвысшая лига Бразилия
logoДезире Дуэ
logoКоул Палмер
logoРеал Мадрид
logoСалем Аль-Досари
logoРафинья Диас
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoВитинья
logoАль-Хилаль
logoсерия А Италия
logoАрда Гюлер
logoРияд Марез
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду – финалист номинации «Игрок года на Ближнем Востоке» от Globe Soccer. «Барса», «Ливерпуль», «ПСЖ» претендуют на приз клубу года, Гюлер, Кубарси, Йылдыз – на награду лучшему молодому игроку
3 декабря, 12:43
Артета, Слот, Энрике, Алонсо, Флик и Мареска – в шорт-листе награды лучшему тренеру года от Globe Soccer Awards
3 декабря, 10:01
Ямаль, Мбаппе, Салах, Винисиус, Рафинья, Холанд, Палмер, Педри, 6 игроков «ПСЖ» – среди финалистов премии лучшему игроку 2025 года от Globe Soccer Awards
3 декабря, 09:17
Роналду претендует на приз игроку года на Ближнем Востоке от Globe Soccer Awards, Дуэ, Гюлер и Йылдыз – на награду лучшему молодому игроку, «Барса», «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ» – на звание лучшего клуба
19 ноября, 15:13
Слот, Энрике, Флик, Артета, Алонсо, Конте, Компани, Мареска, Мартинес, Хау претендуют на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
19 ноября, 10:21
Главные новости
Игрока «Барселоны Гуаякиль» Пинейду и его девушку застрелили киллеры на выходе из мясной лавки, подъехав на мотоциклах к его машине. Мать экс-футболиста сборной Эквадора выжила
31 минуту назад
Сперцян – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. Хавбек «Краснодара» опередил Кордобу, Хиля, Пестрякова и Бориско
45 минут назад
Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»
сегодня, 08:27
Орлов предложил «Спартаку» назначить Аленичева: «Он собрал команду, а Каррера на этих идеях выиграл. И где он потом работал? Никуда не взяли. Дмитрий – спартаковец»
сегодня, 07:57
Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»
сегодня, 07:47
Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»
сегодня, 07:31
Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»
сегодня, 07:19
Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»
сегодня, 07:07
Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»
сегодня, 06:55
🧱 Сафонов отбил 4 пенальти и взял трофей с «ПСЖ», первая шайба Кузнецова за «Металлург», Стармер грозит Абрамовичу судом и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»
7 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
20 минут назад
Виктор Васин: «Если не хочешь хейта, не надо начинать карьеру. Если играешь на высоком уровне, он будет в любом случае – просто надо это принять»
23 минуты назад
Заболотный может уйти в аренду в «Сочи». «Спартак» планирует сделать ставку на Угальде и Гарсию во 2-й части сезона (Sport Baza)
37 минут назад
Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»
56 минут назад
Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»
сегодня, 08:40
Гвардиола о 2:0 с «Брентфордом»: «Я очень доволен – «Сити» сыграл хорошо, мы снова в полуфинале. У нас сумасшедший график, все должны быть на одной волне»
сегодня, 08:17
ФИФА и Netflix разрабатывают новый футбольный симулятор к ЧМ-2026
сегодня, 08:03Игры
«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:40
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 06:30