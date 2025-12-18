Названы финалисты премии Globe Soccer Awards во всех категориях.

Финалистами премии Globe Soccer Awards в номинации «Лучший игрок года» стали: Усман Дембеле, Витинья (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).

В номинации «Лучший тренер года» представлены: Хаби Алонсо («Реал»), Микель Артета («Арсенал »), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»).

За звание «Лучший игрок на Ближнем Востоке» поборются: Карим Бензема («Аль-Иттихад »), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль »), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

На награду лучшему молодому игроку года претендуют: Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Номинанты на награду лучшему нападающему – Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (оба – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).

На приз лучшему полузащитнику года номинированы: Джуд Беллингем («Реал»), Витинья, Жоау Невеш (оба – «ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»).

На звание лучшей мужской команды в 2025 году претендуют «Барселона», «Челси», «Фламенго», «Ливерпуль», «ПСЖ».

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.